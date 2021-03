Meghan Markle, l'indiscrezione sul parto: «Ora è più libera, ha fatto una scelta importante» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Meghan Markle è più libera di fare le sue scelte da quando, con il marito Harry e il piccolo Archie, ha abbandonato il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti, il suo Paese.... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021)è piùdi fare le sue scelte da quando, con il marito Harry e il piccolo Archie, ha abbandonato il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti, il suo Paese....

Advertising

stanzaselvaggia : Un po’ “ho trovato il principe”, un po’ “il mondo con me è cattivo”. Insomma, un po’ Meghan Markle. La soporifera i… - alessandrop19_ : RT @monaco_in: Un'aristocratica italiana a Monaco: una storia sulla principessa Beatrice. La stampa americana l'ha soprannominata la 'Megha… - monaco_in : Un'aristocratica italiana a Monaco: una storia sulla principessa Beatrice. La stampa americana l'ha soprannominata… - BellaFranzz : RT @stanzaselvaggia: Un po’ “ho trovato il principe”, un po’ “il mondo con me è cattivo”. Insomma, un po’ Meghan Markle. La soporifera inte… - kurz23 : RT @stanzaselvaggia: Un po’ “ho trovato il principe”, un po’ “il mondo con me è cattivo”. Insomma, un po’ Meghan Markle. La soporifera inte… -