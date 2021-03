La politica dei falliti e Salvini più di tutti A senso unico | Severgnini sparacchia contro Salvini e la Gruber gode | Video

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Subito dopo l'approvazione del decreto coronavirus, con il nuovo pacchetto di norme per il dopo-Pasqua, ecco che va in onda Otto e Mezzo di Lilli, ovviamente su La7. Ma del decreto si parla poco. L'obiettivo? Come sempre dara Matteo: la Lega, dopo il CdM, ha infatti parlato di "commissariamento di Roberto Speranza" per aver spuntato un compromesso sulle riaperture. Parole che ovviamente non piacciono alla, che arma subito uno dei suoi ospiti, Beppe Severgini. Una coppia perfetta, per l'anti-leghismo. "Perché anche questa voltaha tutto questo bisogno di dichiarare vittoria?", chiede la. Ed ecco chealza il suo ditino e spiega: "Perché i partiti non vogliono ammettere quello ...

AzzolinaLucia : Il #ddlZan contro l'omotransfobia va calendarizzato subito e approvato. Le aggressioni omofobe dei giorni scorsi c… - ricpuglisi : Esistono dei nostalgici del comunismo nella politica italiana. Con la pandemia si sono gasati parecchio. - NicolaPorro : Gli stessi che hanno voluto tenere la scuola chiusa, ora scoprono che la scuola va aperta. Perché Salvini parla dei… - BzBroono : L('ennesim)a storm su #Elodie è una di quelle che si fanno scorciatoia perfetta per spiegare la politica italiana a…

L'universalità fa molte cose che gli accertamentiredditi per l'ottenimento di servizi solo per ... Costruisce la solidarietà e incoraggia unain cui gruppi più grandi possono unirsi per ...... 'Noi ci appelliamo alla scienza, noi ci fidiamomedici italiani. Se i dati scientifici ... e migliaia di attività economiche, sportive o culturali, per scelta, non medica o scientifica, ...Qualche finestra inizia ad aprirsi sull’oscuro mondo dei prestiti che la Cina concede a diversi Paesi. Ieri, è stato pubblicato uno studio, durato 36 mesi, che per la prima volta analizza le caratteri ...La Lega è soddisfatta dalla soluzione? "No, è una scelta politica e non scientifica. Io mi aspetto che il Consiglio dei ministri prenda una scelta in base ai dati scientifici, come ha detto il preside ...