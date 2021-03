Il Fatto e i senatori che parlano di Matteo Renzi come di un “untore” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La paure corre tra i banchi e i corridoi di Palazzo Madama. Nonostante gli (ovvi) controlli a cui si è sottoposto prima e dopo il suo rientro in Italia dalla sua ultima trasferta in Bahrain (con tanto di visita nel paddock del Gran Premio di Formula 1), alcuni senatori non si sentono tranquilli nell’incontrare Matteo Renzi. Giochi politici? Forse. Ma il caso dei viaggi in Medio Oriente del leader di Italia Viva continua a spaccare l’opinione pubblica anche tra gli stessi colleghi-parlamentari. “Renzi untore”, la paura corre tra i senatori di Palazzo Madama “Il rischio dell’untore c’è”, ha detto a Il Fatto Quotidiano un senatore che in Aula non siede molto distante da Matteo Renzi. Il parlamentare, come ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) La paure corre tra i banchi e i corridoi di Palazzo Madama. Nonostante gli (ovvi) controlli a cui si è sottoposto prima e dopo il suo rientro in Italia dalla sua ultima trasferta in Bahrain (con tanto di visita nel paddock del Gran Premio di Formula 1), alcuninon si sentono tranquilli nell’incontrare. Giochi politici? Forse. Ma il caso dei viaggi in Medio Oriente del leader di Italia Viva continua a spaccare l’opinione pubblica anche tra gli stessi colleghi-parlamentari. “”, la paura corre tra idi Palazzo Madama “Il rischio dell’c’è”, ha detto a IlQuotidiano un senatore che in Aula non siede molto distante da. Il parlamentare,...

