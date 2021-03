Ignazio Moser, chi sono i suoi fratelli Carlo e Francesca (Di mercoledì 31 marzo 2021) È stato uno de protagonisti assoluti del GF Vip nel 2017. La sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez nata proprio nella casa più spiata della tv, ha appassionato milioni di fan, che ancora oggi seguono e supportano la coppia. Prima di diventare un personaggio televisivo ed un noto modello e influencer, Ignazio Moser ha seguito le orme del papà Francesco, debuttando nel ciclismo sin da piccolo. Il suo papà, appunto, lo conosciamo molto bene, ma sapete quanti fratelli ha Ignazio? Ignazio Moser è il più famoso dei figli di Francesco Moser, noto ex ciclista e pistard italiano. Nel 2017, Ignazio ha partecipato al GF Vip, dove ha conosciuto e si è innamorato perdutamente di Cecilia Rodriguez. Una storia iniziata con molte difficoltà, quella tra i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) È stato uno de protagonisti assoluti del GF Vip nel 2017. La sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez nata proprio nella casa più spiata della tv, ha appassionato milioni di fan, che ancora oggi seguono e supportano la coppia. Prima di diventare un personaggio televisivo ed un noto modello e influencer,ha seguito le orme del papà Francesco, debuttando nel ciclismo sin da piccolo. Il suo papà, appunto, lo conosciamo molto bene, ma sapete quantihaè il più famoso dei figli di Francesco, noto ex ciclista e pistard italiano. Nel 2017,ha partecipato al GF Vip, dove ha conosciuto e si è innamorato perdutamente di Cecilia Rodriguez. Una storia iniziata con molte difficoltà, quella tra i ...

Advertising

zazoomblog : Chi è Tanja Dexters l’ex fidanzata di Ignazio Moser arrestata nel 2018 - #Tanja #Dexters #fidanzata #Ignazio - Patrizi75063779 : @MalesAlexandra @clau260216 A me sembra lui Ignazio moser - zazoomblog : Cecilia Rodriguez in barca Ignazio Moser le sculaccia il lato b nel video social - #Cecilia #Rodriguez #barca… - francobus100 : Cecilia Rodriguez in barca si lancia in un ballo sexy, Ignazio Moser le sculaccia il lato b nel video social… -