Esplode nella notte un appartamento a San Felice Circeo

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021)a causa di una bombola: un uomo ferito estratto dalle macerie. E’ accaduto a San, in via Manzoni. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi. L’uomo trasportato all’ospedale di Latina“a San. E’ accaduto ieri, 30 marzo, intorno alle 22,30, in via Manzoni.