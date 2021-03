Decreto Draghi, niente zone gialle fino al 30 aprile: la bozza del Dl oggi in consiglio dei ministri (Di mercoledì 31 marzo 2021) niente zona gialla fino al 30 aprile. Lo prevede la bozza del nuovo Decreto legge Covid, atteso nel pomeriggio in Cdm che proroga il dpcm dello scorso 2 marzo, prevedendo misure... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 marzo 2021)zona giallaal 30. Lo prevede ladel nuovolegge Covid, atteso nel pomeriggio in Cdm che proroga il dpcm dello scorso 2 marzo, prevedendo misure...

