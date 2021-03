Covid: P.Chigi, in dl esclusa punibilità vaccinatori se seguite procedure (Di mercoledì 31 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - TV7Benevento : **Covid: p. Chigi, 'prove concorsi in sicurezza, obbligo tampone per candidati'**... - TV7Benevento : Covid: P.Chigi, altre mansioni o stop stipendi per sanitari no vax... - TV7Benevento : **Covid: P.Chigi, 'in dl sblocco concorsi per 110mila posti, procedure semplificate'**... - TV7Benevento : Covid: P.Chigi, in dl esclusa punibilità vaccinatori se seguite procedure... -