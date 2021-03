Covid | la curva scende ancora in città e provincia | i dati di tutti i comuni bergamaschi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 24 al 30 marzo 2021, un decremento complessivo di nuovi casi pari a -100 contro i -213 della settimana precedente, corrispondente ad un decremento pari a -5%, rispetto a -9% della settimana precedente; la media giornaliera di nuovi casia 278, dal valore di 293 nella settimana precedente. Ciò appare corroborare ulteriormente i segnali osservati da due settimane, mostranti un rallentamento dellaepidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livellole,dai 197 casi di due settimane fa e dai 178 della scorsa settimana ai 170 per 100.000 abitanti del periodo in osservazione. Le aree critiche sono rappresentate tuttora ...

Advertising

repubblica : L'arte di tenere bassa la curva dei contagi, così si evitavano le restrizioni contro il Covid-19 - nzingaretti : Bene il #Lazio che torna zona arancione. Un altro risultato di tutta la nostra comunità. Teniamo alta la guardia pe… - infoitinterno : Covid Toscana, la curva dei positivi si alza ancora. Crescono i ricoveri - SmorfiaDigitale : Covid Toscana, la curva dei positivi si alza ancora. Crescono i ricoveri - La Na... - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: Continua a salire nell’ultima settimana la curva dei contagi, per l’Isola un tasso di positività del 2,3 per cento. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid curva

LA NAZIONE

...nel dire che le misure attuali sono e saranno insufficienti per invertire rapidamente la... Questa selezione riguarderà i pazientie quelli non, in particolare per l'accesso dei ...AREZZO - Torna a salire ladel contagio in provincia di Arezzo . Sono 88 i nuovi positivi, ben 11 in più del giorno ...125 pazienti (ieri erano 123) e di questi 101 si trovano nei rapartie ...Il nuovo decreto anti covid che varrà varato - con ogni probabilità - dal ... questa concessione a un criterio preciso ma solo a un generico abbassamento delle curva dei contagi. E comunque non prima ...«La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 24 al 30 marzo 2 ...