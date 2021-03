Covid in Campania, malati più giovani: l'età è abbassata di quindici anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sessanta anni in terapia intensiva, meno di cinquanta negli altri reparti, tra i 35 e i 45 nel gruppone di quasi 100 mila attualmente positivi (di cui il 40 per cento sintomatici e che sono seguiti a... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sessantain terapia intensiva, meno di cinquanta negli altri reparti, tra i 35 e i 45 nel gruppone di quasi 100 mila attualmente positivi (di cui il 40 per cento sintomatici e che sono seguiti a...

