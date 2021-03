Choc a Roma: ragazza va in affitto per trascorrere l’isolamento fiduciario e viene violentata dal proprietario di casa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Aveva preso in affitto una stanza nel quartiere Bravetta per trascorrere 14 giorni di isolamento fiduciario. Nello stesso appartamento anche altri stranieri, tutti lì per lo stesso motivo. Ma alcuni giorni fa gli inquilini hanno terminato la quarantena e hanno lasciato lei, una ragazza originaria di uno dei Paesi dell’Asia meridionale ma da molti anni in Italia per lavoro, da sola con il locatario dell’appartamento, suo connazionale. E’ da quel momento che per la ragazza è iniziato l’incubo. L’uomo, un 43enne asiatico in Italia con regolare permesso di soggiorno, subito dopo cena ha tentato un approccio sessuale con la giovane. Al rifiuto di lei, l’ha trascinata con la forza in camera e, dopo averle strappato di mano il cellulare, l’ha violentata nonostante le lacrime e le grida di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Aveva preso inuna stanza nel quartiere Bravetta per14 giorni di isolamento. Nello stesso appartamento anche altri stranieri, tutti lì per lo stesso motivo. Ma alcuni giorni fa gli inquilini hanno terminato la quarantena e hanno lasciato lei, unaoriginaria di uno dei Paesi dell’Asia meridionale ma da molti anni in Italia per lavoro, da sola con il locatario dell’appartamento, suo connazionale. E’ da quel momento che per laè iniziato l’incubo. L’uomo, un 43enne asiatico in Italia con regolare permesso di soggiorno, subito dopo cena ha tentato un approccio sessuale con la giovane. Al rifiuto di lei, l’ha trascinata con la forza in camera e, dopo averle strappato di mano il cellulare, l’hanonostante le lacrime e le grida di ...

