C’è chi spende 15 euro l’ora per farsi selfie in uno studio con location ad hoc

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il narcisismo social rischia di essere arrivato a un punto di non ritorno. Milioni dicondivisi prima su Facebook, poi su Instagram e ora su TikTok (con Twitter che, per sua natura, è rimasto quasi al di fuori di questo fenomeno) di persone che pubblicano i propri autoscatti in rete. Una tendenza diventata modello di business come conferma quel che accadrà da domani, giovedì 1° aprile, in Belgio: a Liegi, infatti, apre il primo. Gli appassionati tiktoker e instagrammer avranno a disposizioni addirittura 24 “” differenti in cui potersi scattare foto. Ovviamente, tutto ciò non è gratis. LEGGI ANCHE > Come TikTok e Instagram contrastano i disturbi del comportamento alimentare Ventiquattro “sfondi” diversi dove le persone potrannoda condividere ...