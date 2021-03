Calciomercato Juve | una big spagnola su Douglas Costa

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Atletico Madrid starebbe valutando la possibilità di fare d’offerta per, che a fine stagione tornerà allaNon solo Gremio e Tigres. Ci sarebbe un’altra squadra che monitorerebbe con attenzione gli scenari su. Si tratterebbe dell’Atletico Madrid, come riporta la testataTodofichajes.com. La squadra allenata da Simeone ha bisogno di un attaccante dalle caratteristiche del brasiliano e starebbe valutando di fare un’offerta al ribasso allantus per il cartellino del giocatore classe ’90. CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ZZiliani : Nel 2020 il calciomercato ha subito una contrazione monstre a causa del #Covid, ma i milioni finiti nelle tasche de… - SkySport : Buffon e Chiellini lasciano la Juve? Lo scenario non è impossibile: la situazione - tuttosport : #Aguero-#Juve, perché sì e perché no - MCalcioNews : Juve, Buffon verso l'addio definitivo - TarallucciE : RT @ZZiliani: Nel 2020 il calciomercato ha subito una contrazione monstre a causa del #Covid, ma i milioni finiti nelle tasche dei procurat… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Juventus News 24

L'Atletico Madrid starebbe valutando la possibilità di fare d'offerta per Douglas Costa, che a fine stagione tornerà alla ...Commenta per primo Alvaro Morata vuole restare alla, ma lanon ha ancora deciso e fa di conto. Da escludere il riscatto questa estate per 45 milioni, più probabile che possa essere rinnovato il prestito per 10 milioni e poi se ne riparlerà tra una ...Anche in chiave calciomercato la Juventus si appresta a vivere la fase cruciale della stagione, con il finale che servirà a decifrare il cammino bianconero. @Getty Fuori dalla Champions League e ormai ...Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema 'la sfida del Covid nello Sport'.