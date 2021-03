Benifei Pd | ' Imbarazzante che Salvini vada alla corte di Orban da suddito'

Advertising

Il capodelegazione degli eurodeputati del Pdha lanciato un duro attacco al Segretario della Lega Salvini, accusandolo di tramare contro ... "Io trovo francamenteche Salvini, l'ex ..."Io trovo francamenteche Salvini, l'ex sovranista che oggi si dichiara europeista, sia stato convocato in ... Così Brando, capodelegazione degli eurodeputati del Partito Democratico,...Il capodelegazione degli eurodeputati del Partito Democratico: "Anche con Morawiecki hanno lavorato sistematicamente per sfasciare l'unità dell' Europa" ...(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - "Io trovo francamente imbarazzante che Salvini, l'ex sovranista che oggi si dichiara europeista, sia stato convocato in Ungheria da Viktor Orban col collega Mateusz Morawi ...