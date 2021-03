Windows 10 October 2020 Update: disponibile la build 19042.906 (Di martedì 30 marzo 2021) Microsoft ha rilasciato ieri sera un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 October 2020 (20H2) Update: stiamo parlando della build 19042.906. Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB5000842 ed è disponibile al download anche per gli utenti Insider nel canale Release Preview. Highlights Aggiorna un problema con lo zoom che si verifica quando si utilizza la modalità IE su Microsoft Edge su dispositivi che utilizzano più monitor ad alto DPI. Aggiorna un problema che fa apparire le alta gamma dinamica (HDR) molto più scure del previsto. Aggiorna un problema che causa la mancata sincronizzazione della riproduzione video in modalità duplicazione quando si utilizzano più monitor. Aggiorna un problema che non visualizza nulla o mostra “Computing ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 30 marzo 2021) Microsoft ha rilasciato ieri sera un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti10(20H2): stiamo parlando della.906. Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB5000842 ed èal download anche per gli utenti Insider nel canale Release Preview. Highlights Aggiorna un problema con lo zoom che si verifica quando si utilizza la modalità IE su Microsoft Edge su dispositivi che utilizzano più monitor ad alto DPI. Aggiorna un problema che fa apparire le alta gamma dinamica (HDR) molto più scure del previsto. Aggiorna un problema che causa la mancata sincronizzazione della riproduzione video in modalità duplicazione quando si utilizzano più monitor. Aggiorna un problema che non visualizza nulla o mostra “Computing ...

