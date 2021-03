Vaccino Sputnik, Rasi: “Fare in fretta? Lasciate in pace l’Ema” (Di martedì 30 marzo 2021) “l’Ema deve essere lasciata in pace, quali tempi rapidi. l’Ema deve Fare il suo lavoro bene. Facciano in fretta a darle i dati, non faccia in fretta l’Ema”. Così ad ‘Agorà’ su Rai3 l’ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Guido Rasi, dopo le sollecitazioni indirizzate da più parti all’ente regolatorio Ue sul Vaccino russo anti-Covid Sputnik V. Sputnik V “sarà autorizzato” in Ue. Però, spiega, “io credo che per autorizzarlo ci vorranno un paio di mesi, se va bene. Quindi probabilmente non ne avremo bisogno”. “Non si può non aspettare l’autorizzazione dell’Ema”, ribadisce Rasi di fronte alle corse in avanti di alcune Regioni. “Lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) “deve essere lasciata in, quali tempi rapidi.deveil suo lavoro bene. Facciano ina darle i dati, non faccia in”. Così ad ‘Agorà’ su Rai3 l’ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Guido, dopo le sollecitazioni indirizzate da più parti all’ente regolatorio Ue sulrusso anti-CovidV.V “sarà autorizzato” in Ue. Però, spiega, “io credo che per autorizzarlo ci vorranno un paio di mesi, se va bene. Quindi probabilmente non ne avremo bisogno”. “Non si può non aspettare l’autorizzazione del”, ribadiscedi fronte alle corse in avanti di alcune Regioni. “Lo ...

