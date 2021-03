“Vacanze? Fossi in voi aspetterei a prenotare”: Crisanti non ci lascia speranze (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Italiani, se stavate accarezzando l’idea delle Vacanze estive frenate gli entusiasmi: il guru del lockdown Andrea Crisanti consiglia di aspettare a prenotare. La libertà dalle estenuanti restrizioni anti Covid non avverrà così automaticamente come crediamo nei prossimi mesi. Certo, «Vale sempre la pena essere ottimisti». Strano senso dell’ottimismo quello del virologo. «Ma come sarà questa estate dipende da quante persone riusciamo a vaccinare contro Covid», ha riferito all’Adnkronos Salute. Crisanti: nessuna previsione per l’estate Nessuna previsione quindi: «No, non si possono davvero fare». Crisanti già l’aveva annunciato un paio di mesi fa: «Questa estate andremo avanti con la suddivisione in zone, rossa, gialla e arancione. Questo almeno fino a settembre/ottobre, cioè fino a che non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Italiani, se stavate accarezzando l’idea delleestive frenate gli entusiasmi: il guru del lockdown Andreaconsiglia di aspettare a. La libertà dalle estenuanti restrizioni anti Covid non avverrà così automaticamente come crediamo nei prossimi mesi. Certo, «Vale sempre la pena essere ottimisti». Strano senso dell’ottimismo quello del virologo. «Ma come sarà questa estate dipende da quante persone riusciamo a vaccinare contro Covid», ha riferito all’Adnkronos Salute.: nessuna previsione per l’estate Nessuna previsione quindi: «No, non si possono davvero fare».già l’aveva annunciato un paio di mesi fa: «Questa estate andremo avanti con la suddivisione in zone, rossa, gialla e arancione. Questo almeno fino a settembre/ottobre, cioè fino a che non ...

