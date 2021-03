(Di martedì 30 marzo 2021)su5, alle 21:45 inin chiaro, va in onda Tidel 2018 conDee Micaela Ramazzotti. Unain arrivosu5: alle 21:45 va in onda Tidiretta nel 2018 da Guido Chiesa, con protagonistiDe, Micaela Ramazzotti e la piccola Caterina Sbaraglia. Gabriele (De) è un ex rocker che adesso per vivere vende strumenti musicali. Divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su(Caterina ...

Advertising

Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:21) Ti presento Sofia (Film) #StaseraInTV 30/03/2021 #PrimaSerata #tipresentosofia @social_mediaset #Canale5 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ti presento Sofia: stasera su Canale 5 in prima visione la commedia con Fabio De Luigi… - GuidaTVPlus : 30-03-2021 21:45 #Canale5 Ti presento Sofia - PrimaTv #Commedia,commediabrillante,cinemaitaliano #Film #StaseraInTV - histoniumnet : Le riprese del film di Guido Chiesa realizzate nel 2018 lungo la costa abruzzese - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 30 MARZO 2021: UN MARTEDÌ TRA LEONARDO, TI PRESENTO SOFIA E LA NAZIONALE U21 -

Ultime Notizie dalla rete : presento Sofia

Martedì 30 marzo, alle 21,40 su Canale 5 va in onda il film con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti " Ti", girato 3 anni fa in Abruzzo, a Francavilla, sulla Costa dei Trabocchi, Pescara e dintorni. Tiè un film del 2018 diretto da Guido Chiesa . Trama: Gabriele (Fabio De ...CANALE 5 trasmetterà, alle 21.45, la commedia "Ti", con Fabio De Luigi. Gabriele è un negoziante di strumenti musicale, ex rocker, divorziato e padre di un bambina di 10 anni, che si ...Stasera su Canale 5, alle 21:45 in prima visione in chiaro, va in onda Ti presento Sofia, commedia del 2018 con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Una prima visione in arrivo stasera su Canale 5: al ...RAI 2 trasmetterà, alle 21.00, il campionato europeo Under 21. Stasera l’Italia scenderà in campo contro la Slovenia.