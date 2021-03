“Space Jam: A New Legacy”: svelata la data d’uscita della pellicola (Di martedì 30 marzo 2021) Il film uscirà negli Stati unito il 6 Luglio Il coniglio Bugs Bunny e i suoi “amici” stanno tornando questa volta non con Michael Jordan ma con la stella dei Lakers e dell‘NBA, LeBron James. Come annunciato ormai da tempo sarà il numero 23 il protagonista del film con i Looney Tunes. La pellicola di cui pian piano si sa sempre di più si chiama “Space Jam: A New Legacy”. In queste ore sono state diffusi i character poster e le locandine che immortalano il campione con Daffy Duck e con gli altri simpatici personaggi. Leggi anche: “Space Jam”: svelata la trama del sequel Il film, almeno negli Stati Uniti, uscirà il 16 luglio 2021: LeBron e il figlio Dom finiscono in un universo virtuale governato dall’intelligenza artificiale Al G Rhythm (Don Cheadle). I due per tornare nel mondo reale dovranno vincere ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) Il film uscirà negli Stati unito il 6 Luglio Il coniglio Bugs Bunny e i suoi “amici” stanno tornando questa volta non con Michael Jordan ma con la stella dei Lakers e dell‘NBA, LeBron James. Come annunciato ormai da tempo sarà il numero 23 il protagonista del film con i Looney Tunes. Ladi cui pian piano si sa sempre di più si chiama “Jam: A New”. In queste ore sono state diffusi i character poster e le locandine che immortalano il campione con Daffy Duck e con gli altri simpatici personaggi. Leggi anche: “Jam”:la trama del sequel Il film, almeno negli Stati Uniti, uscirà il 16 luglio 2021: LeBron e il figlio Dom finiscono in un universo virtuale governato dall’intelligenza artificiale Al G Rhythm (Don Cheadle). I due per tornare nel mondo reale dovranno vincere ...

