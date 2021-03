Sicilia | il Covid usato per ‘bilanciare le polemiche’ politiche | “I dati ti servono per fargli fare bella figura o per affossarlo?”

(Di martedì 30 marzo 2021) “Itiper migliorare, quindio affossare La Paglia?” È questo uno degli interrogativi che impegnano la dirigente del dipartimento Maria Letizia Di Liberti, ai domiciliari nell’inchiesta sull’alterazione dei numeri del contagio in. Isulsull’isola, dunque, dipendono dalla risposta che darà il portavoce dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. E quello che pone Di Liberti non è un interrogativo da poco: Paolo La Paglia è il dirigente generale dell’Asp di Messina e dall’inizio della pandemia è messo sotto accusa per gravi inefficienze da parte del sindaco Cateno De Luca. Il vulcanico primo cittadino dello Stretto ne chiede le dimissioni una prima volta a marzo del 2020, poi ancora a novembre e ...

petergomezblog : Sicilia, "dati Covid falsi comunicati all'Iss per evitare restrizioni": tre arresti. Indagato anche l'assessore reg… - FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.…

... indagato dalla Procura di Trapani nell'inchiesta sui presunti dati falsi sui positivi altrasmessi dallaall'Istituto superiore di sanità. Il presidente terrà l'interim. E' quanto ......una comunicazione inviata da un cittadino elbano al Presidente Giani in merito alle Isole... intraprendere la strada dell'unione delle Regioni Toscana, Lazio, Campania,, Sardegna, Puglia ...In Sicilia oggi niente bollettino sui nuovi contagi di Coronavirus, dopo la vicenda sui dati falsi che ha portato ad arresti e indagati. L'inchiesta della Proc ...– In Sicilia i numeri tendono a essere un’opinione. Dopo la sollevazione dell’Assostampa, lo stesso assessore spiegò che l’immagine non si riferiva in alcun modo al lavoro… Leggi ...