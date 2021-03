Rider | Mattia | passo avanti per tutela con intesa sindacati-Just Eat

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Ottima notizia l’accordo firmato ieri tra Cgil, Cisl, Uil eEat, leader del food delivery. Un’storica che segna il passaggio deial lavoro subordinato ed estende a circa 4 mila lavoratori in tutta Italia le relative tutele: malattia, ferie, straordinari, tfr.” “Dopo il protocollo nazionale firmato dal Ministro Orlando e AssoDelivery, continuiamo in un processo virtuoso per aggiornare la contrattazione collettiva e il diritto del lavoro tutto e garantire tutele e diritti a tutte e tutti.” “Percorso di cui la Regione Lazio e’ stata apripista con la legge regionale 4/ 2019 concernente ‘Disposizioni per lae la sicurezza dei lavoratori digitali’ che ha rappresentato una buona pratica di coinvolgimento delle parti sociali per trovare soluzioni concrete alle nuove sfide del lavoro digitale”. ...

mattia_e_basta : Oggi #Sciopero dei #rider. A loro tutta la mia solidarietà, a voi dico Almeno oggi non fate gli stronzi e provate ad arrangiarvi

