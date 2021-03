Monza, Carlos Augusto: “Ho detto no a Inter e Roma, questo è il progetto giusto. Secondo posto? Rispondo così” (Di martedì 30 marzo 2021) Dal Brasile alla Serie A passando però per gradi e per la tappa Intermedia della Serie B italiana.Fra i giocatori più Interessanti presenti all'Interno della rosa dell'ambizioso Monza di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Cristian Brocchi c'è sicuramente il terzino brasiliano Carlos Augusto. In passato l'ex Corinthians era stato cercato da squadre importanti come Roma e Inter, decidendo però di approdare al Monza, in Serie B E infatti quest’anno Carlos Augusto è stato indubbiamente uno degli elementi inamovibili dell’undici di Brocchi, con 23 presenze a cui si sono aggiunti 3 gol e 2 assist. Un bottino di tutto rispetto per un classe ’99 alla primissima esperienza in Italia. ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Dal Brasile alla Serie A passando però per gradi e per la tappamedia della Serie B italiana.Fra i giocatori piùessanti presenti all'no della rosa dell'ambiziosodi Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Cristian Brocchi c'è sicuramente il terzino brasiliano. In passato l'ex Corinthians era stato cercato da squadre importanti come, decidendo però di approdare al, in Serie B E infatti quest’annoè stato indubbiamente uno degli elementi inamovibili dell’undici di Brocchi, con 23 presenze a cui si sono aggiunti 3 gol e 2 assist. Un bottino di tutto rispetto per un classe ’99 alla primissima esperienza in Italia. ...

