La via stretta di Salvini fra Orban e Meloni. La bussola di Ocone (Di martedì 30 marzo 2021) Ma allora la Lega ha cambiato posizione sull'Europa e si è affrancata dal "sovranismo", o no? È questa la domanda che in molti si porranno nel leggere la notizia dell'incontro di giovedì prossimo, a Budapest, di Matteo Salvini con Vitkor Orbàn, il primo ministro ungherese, e l'omologo polacco, Mateusz Morawiecki. In particolare, gli avversari (soprattutto la sinistra) proveranno a dire che l'adesione Salviniana al governo Draghi è mera tattica, ma che in verità "il lupo" avrà pure "perso il pelo ma non il vizio". Credo che sia opportuno fare un discorso più generale, politico e ideale insieme. Ieri, nel corso della presentazione del rapporto Ispi, Enrico Letta ha provocato Salvini dicendo che, se la Lega si avvicinasse al gruppo dei Popolari europei, "per l'Italia sarebbe una notizia positiva". Salvini ha risposto ...

