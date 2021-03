Jannik Sinner vince ancora a Miami | a 19 anni è per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000 e fa sembrare tutto normale

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? ATP MIAMI, JANNIK SINNER VOLA AGLI OTTAVI Battuto il russo Khachanov 4-6, 7-6, 6-4 ? #SkySport… - WeAreTennisITA : Sinner di forza ?? Altra grande battaglia di quasi 3 ore fra Sinner e Khachanov, e come a Melbourne 1 a vincere è J… - WeAreTennisITA : Un’altra cilindrata ?? ??? Gioca bene Ruusuvuori ma Sinner ha più cavalli nel motore: da fondo campo è irresistibile… - AlanIlMagi : #Sinner ai quarti a Miami. Immenso Jannik ???????????? #atpmiami - michcere : RT @ItaliaTeam_it: Jannik Sinner avanza al #MiamiOpen! Il tennista #ItaliaTeam batte Emil Ruusuvuori 6-3 6-2 e accede ai quarti di finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner

centra i quarti di finale al "Miami Open", primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando - combined con il WTA 1000 - sui campi in ...Continua l'avventura dial 'Miami Open ', primo torneo ATP Masters 1000 stagionale. Dopo la battaglia con Karen Khachanov , il 19enne di Sesto Pusteria ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori , n.83 del ...A diciannove anni e sette mesi, il tennista altoatesino si accomoda sul tavolo dei primi otto in un "1000" per la prima volta in carriera. Ad attenderlo uno tra Bublik e Fritz ...Jannik Sinner approda ai quarti di finale del del "Miami Open", primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando - combined con il WTA 1000 - sui c ...