Inter in rosso: annuncio di Suning (Di martedì 30 marzo 2021) Tempi bui sotto il punto di vista finanziario per l’Inter di Suning: i nerazzurri hanno un passivo di quasi 63 milioni di euro. Non se la passano benissimo le casse dell’Inter. A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra in una nota diffusa dall’agenzia ‘ANSA’. Al termine del Consiglio di Amministrazione che si è tenuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 marzo 2021) Tempi bui sotto il punto di vista finanziario per l’di: i nerazzurri hanno un passivo di quasi 63 milioni di euro. Non se la passano benissimo le casse dell’. A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra in una nota diffusa dall’agenzia ‘ANSA’. Al termine del Consiglio di Amministrazione che si è tenuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???#Inter, rosso in bilancio da 63 milioni di euro? - infoitsport : Inter, rosso da 63 milioni | Il messaggio di Suning - CFNFMCalcio : RT @CalcioFinanza: Inter, bilancio semestrale in rosso per 63 milioni - infoitsport : Emergenza Serie A: persi 754 milioni! Juve in rosso, debiti netti a circa 500 milioni. L'Inter fa anche peggio - peppesergi17 : Preoccupante la posizione di Milan Roma Inter e Napoli. La Juventus ha la rosa più cara della serie A e fà leva su… -