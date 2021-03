Funko POP!: in arrivo la nuova figure di Captain America! (Di martedì 30 marzo 2021) Funko allarga la sua sconfinata collezione con una nuova figure di Captain America, potete ammirarla in questo nostro articolo Il ruolo di Captain America è stato passato di recente, ma il nuovo prescelto sarà in grado di gestire l’ingombrante titolo in questione? The Falcon and the Winter Solider è stato un vero spasso in Avengers: Endgame. Steve Rogers si è dimesso dal pressante incarico Capitan America, e ora la torcia deve essere raccolta perché il mondo ha bisogno di un po’ di speranza. John F. Walker sta per prendere lo scudo, ma qualcosa non va in lui e solo il tempo saprà dire se il personaggio rimarrà fedele ai valori del ruolo. I fan della Marvel ne sapranno di più mentre The Falcon and the Winter Solider continua, ma fino ad allora, è tempo che il nuovo supereroe brilli! Ecco quindi che ... Leggi su tuttotek (Di martedì 30 marzo 2021)allarga la sua sconfinata collezione con unadiAmerica, potete ammirarla in questo nostro articolo Il ruolo diAmerica è stato passato di recente, ma il nuovo prescelto sarà in grado di gestire l’ingombrante titolo in questione? The Falcon and the Winter Solider è stato un vero spasso in Avengers: Endgame. Steve Rogers si è dimesso dal pressante incarico Capitan America, e ora la torcia deve essere raccolta perché il mondo ha bisogno di un po’ di speranza. John F. Walker sta per prendere lo scudo, ma qualcosa non va in lui e solo il tempo saprà dire se il personaggio rimarrà fedele ai valori del ruolo. I fan della Marvel ne sapranno di più mentre The Falcon and the Winter Solider continua, ma fino ad allora, è tempo che il nuovo supereroe brilli! Ecco quindi che ...

WandaVision, ecco i Funko Pop ufficiali (in bianco e nero e a colori) Come riesce a far soldi la Disney, nessuno al mondo. Sono infatti arrivati i prodotti ispirati alla serie Marvel WandaVision, compresi gli attesi Funko Pop , anche meravigliosamente in bianco e nero con Wanda Maximoff e Visione anni '50, per poi vederli a colori tra gravidanza e Halloween. Li voglio tutti.

The Falcon and The Winter Soldier: ecco il Funko Pop di John Walker Un pezzo da collezione che non può sfuggire ai fan della serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier! Ecco le foto ...

