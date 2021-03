Evan Fournier: esordio da dimenticare con i Celtics (Di martedì 30 marzo 2021) esordio da dimenticare per Evan Fournier con la maglia dei Celtics. Nel corso dell’incontro contro i Pelicans, in 33 minuti di gioco non ha totalizzato nessun punto, 0-5 dall’arco e 0-10 complessivo al tiro. Un record negativo nella storia dell’Nba, dal 1980 ad oggi. Inoltre, Evan Fournier è il quarto giocatore nell’era dei 24 secondi, dal 1954-55, a debuttare con 0-10 o peggio al tiro. Con lui Antawn Jamison( 0-12, Cavs 2010), Corey Blount (0-10, Warriors 2001), e Kevin McKenna(0-10, Indiana Pacers, 1983). Il +/- del francese a fine gara dice -23. Pertrovare l’ultima gara senza canestri di Fournier, bisogna tornare indietro di cinque anni (4 gennaio 2016 contro Piston). I Dallas Mavericks si assicurano Nicolò Melli L'articolo proviene da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021)dapercon la maglia dei. Nel corso dell’incontro contro i Pelicans, in 33 minuti di gioco non ha totalizzato nessun punto, 0-5 dall’arco e 0-10 complessivo al tiro. Un record negativo nella storia dell’Nba, dal 1980 ad oggi. Inoltre,è il quarto giocatore nell’era dei 24 secondi, dal 1954-55, a debuttare con 0-10 o peggio al tiro. Con lui Antawn Jamison( 0-12, Cavs 2010), Corey Blount (0-10, Warriors 2001), e Kevin McKenna(0-10, Indiana Pacers, 1983). Il +/- del francese a fine gara dice -23. Pertrovare l’ultima gara senza canestri di, bisogna tornare indietro di cinque anni (4 gennaio 2016 contro Piston). I Dallas Mavericks si assicurano Nicolò Melli L'articolo proviene da ...

