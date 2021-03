Elezioni Roma 2021: Calenda critico nei confronti di Letta (Di martedì 30 marzo 2021) Carlo Calenda ha spiegato giorni fa con un tweet che per lui le primarie del centrosinistra sono inopportune in questo momento. A distanza di giorni il leader di Azione non pare aver cambiato idea a riguardo. Durante la trasmissione Start in onda a Sky TG24, Calenda è nuovamente stato critico nei confronti di Enrico Letta. «Dal 12 ottobre le primarie compaiono e scompaiono a seconda della convenienza del PD: compaiono quando mi devono tenere a bada e dire non ti possiamo appoggiare. Scompaiono quando c’è l’ipotesi di condanna della Raggi, di scesa in campo di Zingaretti», ha dichiarato Calenda. Calenda critico verso Letta Nel corso della partecipazione a Start, trasmissione di Sky TG24, Carlo Calenda è stato ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021) Carloha spiegato giorni fa con un tweet che per lui le primarie del centrosinistra sono inopportune in questo momento. A distanza di giorni il leader di Azione non pare aver cambiato idea a riguardo. Durante la trasmissione Start in onda a Sky TG24,è nuovamente statoneidi Enrico. «Dal 12 ottobre le primarie compaiono e scompaiono a seconda della convenienza del PD: compaiono quando mi devono tenere a bada e dire non ti possiamo appoggiare. Scompaiono quando c’è l’ipotesi di condanna della Raggi, di scesa in campo di Zingaretti», ha dichiaratoversoNel corso della partecipazione a Start, trasmissione di Sky TG24, Carloè stato ...

