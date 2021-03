Croazia U21-Inghilterra U21 (europei U21, ore 18:00)): formazioni, quote, pronostici. Gli inglesi devono vincere con 2 gol di scarto e… (Di martedì 30 marzo 2021) Ultima chiamata per “The Young Lions” allo Stadion Bonifika di Koper-Capodistria. Non solo i risultati sono stati negativi, ma anche sul piano delle occasioni create le cose non sono andate molto meglio: un solo tiro in porta in 180?, e su palla inattiva. L’Inghilterra ha bisogno di vincere con almeno due gol di scarto per agganciare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 30 marzo 2021) Ultima chiamata per “The Young Lions” allo Stadion Bonifika di Koper-Capodistria. Non solo i risultati sono stati negativi, ma anche sul piano delle occasioni create le cose non sono andate molto meglio: un solo tiro in porta in 180?, e su palla inattiva. L’ha bisogno dicon almeno due gol diper agganciare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Croazia U21 EURO Under 21: le sfide dell'ultima giornata della fase a gironi Croazia - Inghilterra (Koper - Capodistria, 18:00 CET) La Croazia ha quasi dilapidato il vantaggio di tre gol contro la Svizzera ma ha vinto la sua prima partita di una fase finale U21 e adesso è in ...

Svizzera KO contro la Croazia Dopo il brillante successo colto contro l'Inghilterra, la Svizzera ha incassato il primo ko ai campionati europei Under 21 in corso in Slovenia, inchinandosi 3 - 2 alla Croazia. Decisivo per i ragazzi di Lustrinelli sar ora il terzo match del Gruppo D, previsto mercoled contro il Portogallo.

Croazia U21 - Svizzera U21: 3-2 - Europei Under 21 - Risultato finale e commento alla partita Virgilio Sport Svizzera U21-Portogallo U21 (europei U21): formazioni, quote, pronostici. I lusitani hanno ipotecato i quarti Un po’ tutti gli osservatori reputavano che il Portogallo potesse giocarsi tutte le sue carte in questo Europeo under 21 ma non era facile immaginare una partenza così positiva nel girone: due vittori ...

I peccati di gioventù della Svizzera U21 La selezione di Mauro Lustrinelli convince sul piano del gioco, ma non del tutto su quello della continuità - La sfida da dentro o fuori contro il Portogallo ...

