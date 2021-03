Advertising

fforzano : Ovviamente bisogna attendere lo sviluppo dell'inchiesta. Ma, come sapete, io sono NON garantista. E già il fatto ch… - TV7Benevento : Covid: inchiesta falsi dati pandemia, pm 'alterati i dati da cui dipendevano provvedimenti'... - TV7Benevento : **Covid: inchiesta su falsi dati pandemia, pm 'su Razza emerge parziale coinvolgimento'**... - RisolutoOnline : L'inchiesta sui dati Covid della Sicilia, indagato l'assessore Razza - TV7Benevento : Covid: inchiesta su dati falsi pandemia, ai domiciliari dirigente Assessorato Sanità... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid inchiesta

L'nasce dalla scoperta che in un laboratorio di Alcamo, da qui la competenza della Procura di Trapani, erano stati forniti dati falsati su decine di tamponi. I pm hanno avviato accertamenti ...Ecco perché l'è coordinata da Trapani. A confermare le alterazioni dei dati inviati all'Iss ci sarebbero diverse intercettazioni.Dalle indagini effettuate dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e del Nas di Palermo, i dati del Covid/19 da novembre ad oggi in ... a “un disegno politico scellerato”. E' una inchiesta ...Avrebbero alterato i dati sulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi) diretto all'Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati per il contenimento della d ...