Coldiretti Campania | Pasqua di solidarietà | pacchi di alimentari made in Italy per le famiglie in difficoltà

(Di martedì 30 marzo 2021) Primo giorno di consegne a Napoli deiallein. Tappa a Scampia, Calata Capodichino, Quartiere Stella e altri quartieri della città. Il direttore regionale diSalvatore Loffreda ha voluto incontrare per primo Gianni Maddaloni, che ha trasformato la sua palestra di judo a Scampia, in un punto di riferimento per lein sofferenza economica e sociale. Con l’esempio dei campioni olimpici che da qui sono partiti, lo sport diventa ambasciatore di legalità eper tanti ragazzi.e Campagna Amica, insieme e grazie al supporto di altre grandi realtà, stanno consegnando in tutta Italia migliaia dipieni di prodotti ...

Advertising

bassairpinia : PASQUA: COLDIRETTI CAMPANIA CONSEGNA 35MILA KG DI ALIMENTI - - arianonews : Pasqua – Coldiretti Campania consegna 35mila Kg di alimenti - NotizieFrance : Grand tour eccellenze:Coldiretti Napoli, 25mila prenotazioni - Campania - - salernocitta : MERCATI: COLDIRETTI CAMPANIA, CAMPAGNA AMICA TORNA NELLE PIAZZE - salernonotizie : Mercati: coldiretti Campania, Campagna Amica torna nelle piazze -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Campania

Salernonotizie.it

Il direttore regionale diSalvatore Loffreda ha voluto incontrare per primo Gianni Maddaloni, che ha trasformato la sua palestra di judo a Scampia, in un punto di riferimento per ...Il direttore regionale diSalvatore Loffreda ha voluto incontrare per primo Gianni Maddaloni, che ha trasformato la sua palestra di judo a Scampia, in un punto di riferimento per ...Primo giorno di consegne a Napoli dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Tappa a Scampia, Calata Capodichino, Quartiere Stella e altri quartieri della città. Il direttore regionale di Cold ...Primo giorno di consegne a Napoli dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Tappa a Scampia, Calata Capodichino, Quartiere Stella e altri quartieri della città. Il direttore regionale di Cold ...