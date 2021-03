(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – Undideldella Brianza: questo il progettoto dacon l’appoggio della Provincia di Monza e Brianza, che ha visto oggi, con l’incontro della cabina di regia, la definizione dell’agenda dei lavori. Un progetto, il primo in Italia, condiviso da molti attori del: sono 57 ad oggi le realtà pubbliche e private che hanno deciso di partecipare all’iniziativa per mettere a sistema le buone pratiche disociale, ambientale ed economica esistenti, avviare una prima misurazione del contributo del sistema Brianza per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu e realizzare il primo...

Advertising

TV7Benevento : BrianzAcque lancia il bilancio di sostenibilità partecipato del territorio... -

Ultime Notizie dalla rete : BrianzAcque lancia

Affaritaliani.it

... volto a promuovere e a rilanciare il modello Brianza come best practice - spiega Enrico Boerci, Presidente e AD, gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito di Monza e ...Per questo, in aggiunta alle tante iniziative già messe in campoun progetto video al servizio dell'informazione delle amministrazioni comunali e rivolta alle rispettive comunità. ...Un bilancio di sostenibilità partecipato del territorio della Brianza: questo l’ambizioso progetto lanciato nei mesi scorsi da BrianzAcque con l’appoggio della Provincia di Monza e Brianza, che ha vis ...