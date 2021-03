Arera | aumentano le tariffe di luce e gas

(Di martedì 30 marzo 2021) Energia,: aumento dei prezzi delle materie prime, elettricità +3,8% e gas +3,9%. Per la famiglia-tipo permangono ancora risparmi su base annua Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che, per il secondo trimestre del 2021, porta ad un incremento delle bollette dell’energia per la famiglia tipo1 in tutela del +3,8% per l’elettricità e… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arera aumentano

i costi per energia elettrica e gas. l trend di crescita dei prezzi delle materie prime ... Lo comunica, secondo la quale per l'elettricità la spesa per la famiglia - tipo nell'anno ...L'ha pubblicato il consueto aggiornamento delle tariffe di energia elettrica e gas relative al II trimestre 2021: +3,9% per il gas e +3,8% per l'elettricità . Incrementi dettati dal trend di ...Nel secondo trimestre bollette gas e luce in aumento. Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che porta ad un incremento delle bollette dell'energia ...Da aprile aumenti nelle bollette di luce e gas A causarli è il trend di crescita dei prezzi delle materie prime, che porterà nel secondo trimestre a un +3,8% in quella dell'elettricità per la famiglia ...