Apple annuncia la WWDC 2021 dal 7 all' 11 giugno | l' evento sarà ancora online e gratuito

Advertising

AppleZein : iOS 15: Apple ANNUNCIA la DATA dell’evento WWDC 2021 - C0d3r_ : #Apple annuncia la WWDC 2021: appuntamento a Giugno con iOS 15! - duca86 : #Apple annuncia ufficialmente la WWDC 2021! La conferenza degli sviluppatori inizierà il 7 giugno 2021. - krzysztof_k97 : RT @ispazio: Apple annuncia ufficialmente la WWDC21: Si inizia il 7 Giugno con l’evento di presentazione iOS 15 -

Ultime Notizie dalla rete : Apple annuncia

Questo il commento di Susan Prescott , VP Worldwide Developer Relations e Enterprise and Education Marketing di: Come lo scorso anno, per sostenere l'economia locale,supporterà con una ...iOS 15 e gli altri major update disaranno svelati il 7 giugno, quando partirà ufficialmente la WWDC ...L’azienda di Cupertino ha annunciato le date dalla conferenza globale degli sviluppatori. Come già l’anno scorso tutti gli incontri si potranno seguire in streaming e la partecipazione sarà gratuita ...E’ da anni che pubblichiamo brevetti, articoli e rumors su degli occhiali Apple per la realtà aumentata e questa potrebbe essere la volta buona. Gli appassionati Apple sanno che all’interno delle imma ...