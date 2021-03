Al via le riprese di “Anni da cane” di Fabio Mollo (Di martedì 30 marzo 2021) Primo ciak per la commedia “Anni da cane” di Fabio Mollo: il film sarà disponibile dal prossimo autunno su Amazon Prime Video Battuto primo ciak per Anni da cane, il primo film Amazon Original italiano. Diretta da Fabio Mollo (Il padre d’Italia, Il sud è niente, Curon) e scritta da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, la commedia young-adult sarà disponibile,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Primo ciak per la commedia “da” di: il film sarà disponibile dal prossimo autunno su Amazon Prime Video Battuto primo ciak perda, il primo film Amazon Original italiano. Diretta da(Il padre d’Italia, Il sud è niente, Curon) e scritta da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, la commedia young-adult sarà disponibile,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

pokerexpress2 : L’orso si gode l’idromassaggio caldo sul balcone: le immagini incredibili riprese dal padrone di casa (video)… - CineclubVittor1 : Il 31/05/21 la @MarvelStudios darà il via alle riprese per #captainmarvel2 e per #AntMan & The Wasp: Quantumania.… - tuttoteKit : Obi-Wan Kenobi: il via alle riprese in aprile #DisneyPlus #ObiWanKenobi #tuttotek - cinefilosit : #ObiWanKenobi: al via le riprese, ecco il cast e i dettagli ufficiali - SimonaCroisette : RT @telesimo: Partiranno ad aprile le riprese di #ObiWanKenobi, la nuova #serietv evento #DisneyPlus con #EwanMcGregor nei panni dell’iconi… -