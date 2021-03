Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Duro Scontro tra Luca ed Angela! (Di lunedì 29 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Angela racconta di sentirsi presa in giro da Luca dopo il colpo di fulmine, mentre Massimiliano e Giacomo vivono momenti difficili e di grande indecisione… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato nuovamente del cavaliere Luca. Quest’ultimo ha riscosso inizialmente molto successo tra le dame, ma ora ha avuto il primo forte Scontro con Angela. Protagonisti sono stati anche Massimiliano e Giacomo. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Giacomo in difficoltà! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 29 marzo 2021)di: Angela racconta di sentirsi presa in giro dadopo il colpo di fulmine, mentre Massimiliano e Giacomo vivono momenti difficili e di grande indecisione… Nellaquotidiana di, si è parlato nuovamente del cavaliere. Quest’ultimo ha riscosso inizialmente molto successo tra le dame, ma ora ha avuto il primo fortecon Angela. Protagonisti sono stati anche Massimiliano e Giacomo. Ecco cosa è successo nelladidi: Giacomo in difficoltà! La ...

Advertising

ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - MinisteroDifesa : #28marzo Auguri alle donne e agli uomini dell'#AeronauticaMilitare! Forza Armata autonoma dal 28 marzo 1923, l'Ar… - matteosalvinimi : Nel giorno del 98esimo anniversario, auguri e GRAZIE agli uomini e alle donne dell’Aeronautica militare: Orgoglio I… - AlessiaGuetti : #uominiedonne Ma chi cazzo vi ha detto che Martina è brutta?!? NESSUNO semplicemente è l'ennesima cresciuta a pane… - misomic : @Ilbelloequesto Non posso che capirti. Non capisco cosa ci trovino le donne negli uomini ma per fortuna che ancora piacciamo?? -