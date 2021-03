Tennis | Jannik Sinner | “Sono molto felice di aver vinto un match così difficile | importante rimanere con la testa in partita”

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021)ce l’ha fatta. L’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-4 in 2 ore e 52 minuti diil russo Karen Khachanov (n.22 del mondo). Una prestazione di rilievo quella dial cospetto di una versione di Khachanov decisamente apprezzabile. Per questo la portata del successo dell’azzurro è superiore e può dargli fiducia in vista degli ottavi di finale del Masters1000 di Miami dove incontrerà il finlandese Emil Ruusuvuori: “dioggi una. Qui le condizionicomplicate per giocare, ma alla fine è per entrambi. Faceva davverocaldo e ho faticato un po’ di più ...