Pepsi lancia la cola al gusto di marshmallow

(Di lunedì 29 marzo 2021) Laalfirmata dae Peeps (foto:)Alert zuccherosità: questo pezzo ha un alto indice di dolcificanti. Per celebrare l’arrivo della primavera,ha dato vita a unain collaborazione con Peeps, azienda specializzata in, la caramelle morbide (in Italia dette spumoni) che negli Usa sono un must. La bevanda nata dall’incontro tra i due brand è, naturalmente, al. “Dopo un anno molto difficile, molti consumatori sono alla ricerca di cose nuove per cui sorridere”, ha argomentato Todd Kaplan, vice presidente marketing di. Perché allora non unire laai dolcetti più giocosi che ci siano? L’edizione limitata, ...

Advertising

SonDandelion : RT @greenMe_it: Pepsi lancia Marshmallow al gusto Cola, solo a guardare le lattine colorate vengono carie e diabete… - greenMe_it : Pepsi lancia Marshmallow al gusto Cola, solo a guardare le lattine colorate vengono carie e diabete…… -

Ultime Notizie dalla rete : Pepsi lancia

Wired.it

dunque insieme all'originale brand marchigiano di calzature per uomo, donna e bambinosul mercato per la Primavera/Estate 2021 la capsule collection Fessura X. E come rivela in ...Il girato si apre con una studentessa davanti al suo computer portatile: parte un beat contagioso e il suono di una lattina ghiacciata diMax che viene aperta risveglia le immagini di Messi, ...Negli Usa sta arrivando la marshmallow cola, una bevanda in edizione limitata nata dalla collaborazione tra Pepsi e Peeps ...Pepsi lancia in America una nuova linea di energy drink, pensata per sostituire il caffè mattutino: il testimonial è il cestista dell'NBA LeBron James. Home > Notizie > Pepsi lancia un nuovo energy ...