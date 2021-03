NFL – I prospetti del draft 2021 | Seth Williams

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nell’ultima stagione non è sempre stato al centro dell’attenzione e, all’interno della classe del, ci sono senza dubbio wide receivers più produttivi di lui. Nonostante questo,ha tutto il potenziale per essere chiamato nei primi giri del. Il giocatore originario dell’Alabama, talentuoso in più discipline, ha dimostrato di possedere ottime doti anche per il football e, in seguito a una stagione 2019 particolarmente altisonante, ha cominciato a farsi notare dalla NFL. Chi è? Alla Bryant High School,eccelle in diversi sport, in particolare nel basket. Oltre alla pallacanestro, raggiunge notevoli traguardi anche nel salto in alto e nel salto in lungo, discipline in cui vince parecchie medaglie a ...