Municipio III | Pd | Liceo Nomentano | contenti per soluzione studenti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Ringraziamo il lavoro di concerto della commissione scuola della citta’ metropolitana e del IIIdi Roma che sono riusciti a risolvere la questione degliin esubero delScientifico, mettendo a disposizione la nuova struttura di via Caprioli.” “È unache fin dall’inizio abbiamo ritenuto fosse la migliore e la piu’ concreta per dare risposta alle famiglie che semplicemente chiedevano il rispetto del diritto allo studio per i propri figli.” “Il Partito Democratico di Roma e quello del IIIhanno lavorato di concerto con le Istituzioni per favorire lamigliore possibile”. Lo dichiarano, in una nota, Filippo Maria Laguzzi e Sabrina Cavalcanti, rispettivamente segretario e delegata alle politiche ...