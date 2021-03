Masters 1000 Miami 2021, Sinner dopo la vittoria su Khachanov: “Match duro. Ma che privilegio” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Con lui è sempre così. Anche stavolta è stato un Match molto duro per entrambi. Non è stato facile, ho dovuto mettercela tutta e tra poco analizzerò con il mio team cosa potevo fare per chiuderla prima”. Non nasconde la soddisfazione Jannik Sinner dopo la vittoria su Karen Khachanov nel terzo turno del Masters 1000 di Miami 2021. L’altoatesino si è imposto col punteggio di 4-6, 7-6(2), 6-4, conquistando il pass per il quarto turno del prestigioso torneo statunitense. Si tratta del quarto precedente contro il russo: “In realtà ogni Match è diverso. Qui faceva molto caldo ma le condizioni erano dure per entrambi. Lavoriamo e ci alleniamo ogni giorno per questo tipo di condizioni e di situazioni. Per me ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) “Con lui è sempre così. Anche stavolta è stato unmoltoper entrambi. Non è stato facile, ho dovuto mettercela tutta e tra poco analizzerò con il mio team cosa potevo fare per chiuderla prima”. Non nasconde la soddisfazione Janniklasu Karennel terzo turno deldi. L’altoatesino si è imposto col punteggio di 4-6, 7-6(2), 6-4, conquistando il pass per il quarto turno del prestigioso torneo statunitense. Si tratta del quarto precedente contro il russo: “In realtà ogniè diverso. Qui faceva molto caldo ma le condizioni erano dure per entrambi. Lavoriamo e ci alleniamo ogni giorno per questo tipo di condizioni e di situazioni. Per me ...

