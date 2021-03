M5S, la carica dei 109: «Giuseppi, salvaci tu». E si pensa al trucco delle liste-civetta per non affogare (Di lunedì 29 marzo 2021) «Giuseppi, salvaci tu». Non è ufficiale il grido di dolore che sale dal corpaccione del MoVimento, quanto piuttosto un lamento diffuso e generalizzato. Sono infatti 109, tra parlamentari e consiglieri regionali, i big 5Stelle intrappolati nel “no” di Beppe Grillo al terzo mandato. Si sentivano ormai al sicuro dopo aver abbattuto, uno dopo l’altro, i totem identitari del MoVimento: rimborsi, restituzioni, alleanze, Tap, Tav e via ingoiando con la certezza che presto analoga sorte sarebbe spettata al divieto di terza elezione. E invece – zac! – è scattata la fermata d’emergenza dell’Elevato: «Così andiamo a sbattere – ha tuonato -. Il divieto è un pilastro. Se lo abbattiamo, cade tutto». Un brusco risveglio che ha riportato i riluttanti pentastellati alla sorgente delle origini, quando combattevano da soli contro il marciume del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) «tu». Non è ufficiale il grido di dolore che sale dal corpaccione del MoVimento, quanto piuttosto un lamento diffuso e generalizzato. Sono infatti 109, tra parlamentari e consiglieri regionali, i big 5Stelle intrappolati nel “no” di Beppe Grillo al terzo mandato. Si sentivano ormai al sicuro dopo aver abbattuto, uno dopo l’altro, i totem identitari del MoVimento: rimborsi, restituzioni, alleanze, Tap, Tav e via ingoiando con la certezza che presto analoga sorte sarebbe spettata al divieto di terza elezione. E invece – zac! – è scattata la fermata d’emergenza dell’Elevato: «Così andiamo a sbattere – ha tuonato -. Il divieto è un pilastro. Se lo abbattiamo, cade tutto». Un brusco risveglio che ha riportato i riluttanti pentastellati alla sorgenteorigini, quando combattevano da soli contro il marciume del ...

