L' ex Atalanta Castagne | ' Gasperini? Ha problemi a controllarsi'

(Di lunedì 29 marzo 2021) Timothyha lasciato Bergamo la scorsa estate per andare a giocare in Inghilterra, con il Leicester. Il terzino belga, che ha firmato un contratto con i Foxes fino al 2025 , è soddisfatto ...

I terzino: "Il metodo Gasperini non sempre mi andava bene" Il belga ha spiegato i motivi del suo addio all':" Addio all'per Gasp? Porrò il problema in modo diverso. ...Timothyha parlato di Gian Piero Gasperini e del suo rapporto all': queste le dichiarazioni ...Castagne ha concesso un'intervista ai microfoni di “Sport Footmagazine” e ha avuto da ridire su alcuni metodi utilizzati dal tecnico dell'Atalanta:"Laggiù, quando perdi palla, non mancano di fartelo ...Timothy Castagne torna a parlare dell'Atalanta e di Gasperini: "Non ho mai raggiunto il 100% delle mie capacità a causa del suo modo di lavorare".