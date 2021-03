Le prospettive politiche del governo Draghi e l’inadeguatezza dei partiti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Abbiamo un presidente del Consiglio super figo che solo a pronunciarne il nome ci fa risparmiare miliardi sui mercati finanziari e che ha dovuto ricominciare da zero la campagna di vaccinazione e la scrittura del Recovery plan, a causa delle tragiche incapacità di chi lo ha preceduto. Certo, Mariofarebbe bene anche a commissariare la Lombardia dei baluba leghisti, a centralizzare le operazioni di vaccinazione, a schierare l’esercito per fare le punturine quartiere per quartiere e a radiare i medici no vax che infettano i pazienti anziani, ma non si può volere tutto e subito, abituati al niente mischiato a nulla di Conte e Casalino a Palazzo Chigi. Ma oltre l’emergenza e i piani per uscirne, c’è anche una questione politica: Marioè sostenuto da una maggioranza che storce il naso alle spalle del premier che gli ha tolto il pallone di ...

I temi di politica locale decisivi per ledel nostro territorio, come ambiente, rifiuti,...nazionali non possono essere agitati come bastoni per rintuzzare legittime posizioni. ......Meridione sono la porta di accesso a nuovedi sviluppo. I dati economici dell'ultimo decennio hanno mostrato quanto si sia allargato lo scarto tra il Sud e il Nord, frutto di...Non è il momento di lucrare, per l’immediato futuro, il piccolo vantaggio politico o elettorale ma occorre pensare a nuove prospettive e assunzioni di responsabilità. La politica non si chiuda alle ...la tesi è che l'inflazione sarà temporanea e riassorbita in breve tempo (questa ipotesi mainstream) ma si affaccia lo spettro di possibile inflazione esogena e crisi endogena x l'area euro. Concordo i ...