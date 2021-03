Juventus, Gentile: “Pirlo non era pronto. Ma non è la fine di un ciclo” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Non voglio dare delle colpe a Pirlo ma avere un bagaglio di esperienze, soprattutto nella gestione del gruppo, è importante. Forse si è trovato davanti un compito a cui non era ancora pronto“. Questa l’opinione dell’ex bianconero Claudio Gentile ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 a proposito della stagione della Juventus di Pirlo. E su una possibile rivoluzione a fine stagione: “I fatti parlano chiaro, alla Juve quando si fallisce di solito si rivoluziona un po’. C’è stata una grande delusione – prosegue l’ex difensore campione del mondo a Spagna ’82 -. Non è ancora sicuro che perderà lo scudetto ma obiettivamente non credo possa farcela: questa va messa tra le annate più negative della Juventus“. Poi ha concluso: “Parlare di fine di un ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) “Non voglio dare delle colpe ama avere un bagaglio di esperienze, soprattutto nella gestione del gruppo, è importante. Forse si è trovato davanti un compito a cui non era ancora“. Questa l’opinione dell’ex bianconero Claudioospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 a proposito della stagione delladi. E su una possibile rivoluzione astagione: “I fatti parlano chiaro, alla Juve quando si fallisce di solito si rivoluziona un po’. C’è stata una grande delusione – prosegue l’ex difensore campione del mondo a Spagna ’82 -. Non è ancora sicuro che perderà lo scudetto ma obiettivamente non credo possa farcela: questa va messa tra le annate più negative della“. Poi ha concluso: “Parlare didi un ...

