Isola 15, Akash Kumar e la nuova frecciatina a Tommaso Zorzi: "Gli fanno dire ciò che lui deve dire" (Di lunedì 29 marzo 2021) Ormai le dirette Instagram di Akash Kumar sono diventate quasi un appuntamento fisso della notte per i suoi follower. E ogni volta il modello dagli occhi di ghiaccio sgancia una nuova bomba contro qualcuno. Stavolta il copione è ancora Akash contro Tommaso Zorzi. E non solo. Il ragazzo ormai da più di una settimana ha lasciato l'Isola dei famosi dopo una permanenza di pochi giorni. E da allora sui social ne ha avute un po' per tutti. Non sono mancati attacchi agli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e persino alla conduttrice Ilary Blasi. Recentemente una frecciata è stata indirizzata anche all'ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate con la quale avrebbe in corso da qualche tempo una ...

trash_italiano : eliminazione di Akash Alfonso: 'Akash, tu lo sai che ti ho voluto fortemente sull'#Isola, perché riesco a vedere l… - IsolaDeiFamosi : Grazie @ElettraLambo, Akash aveva bisogno di un nuovo nome: AKASHA. ???? #Isola - trash_italiano : Io Akash non l'ho capito. Proprio in generale. #Isola - giuliamarzam : RT @virpix: Non Akash che è convinto che lo share sia merito suo #tzvip #isola - MUMMIA23 : Ditemi che stasera ci sarà Akash in studio...Per essere sbattuto fuori da Ilary! #isola -