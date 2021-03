Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano? Il dubbio lo insinua Adam Levine

(Di lunedì 29 marzo 2021)è una cantante molto amata: un po’ perché con i No Doubt ha proposto canzoni strepitose, un po’ perché è fashion e bella, oltre che simpatica. In amore non è stata fortunatissima. Dopo venti anni di relazione, di cui tredici di matrimonio,ha scoperto che il marito Gavin Rossdale, cantante anche lui, la tradiva con la baby sitter. La “signorina” badava ai loro tre figli, Kingston James, Zuma Nesta Rock e Apollo Bowie Flynn. Dopo il divorzio ha incontrato quello che oggi definisce “il suo vero principe azzurro”. Lui è, ex marito della cantante country Miranda Lambert. E’ musicista country anche lui. Tra i due si è vista subito una forte intesa, sfociata nella proposta di matrimonio dinell’ottobre 2020. Nessuno però sa ...

Twitter/A 51 anni compiuti lo scorso ottobre,sembra ancora una trentenne. La cantante può vantare una palle luminosa e distesa (merito di punturine, mi pare ovvio) e di un fisico da ...Chi non ricorda, a cavallo dei millenni, celeb dalle chiome tempestate di farfalline colorate o bling bling, da Paris Hilton a? Guardando Loredana Bertè e la sua testa papillon pop all'...È tempo di aggiornare il moodboard per la bella stagione, e un'idea è chiara: riempite di farfalle i vostri outfit. Nostalgia anni Duemila mode on? Anche, ma le celeb e le passerelle degli ultimi dece ...Cuore spezzato, incredulità, tante lacrime, depressione, apatia. Quando un matrimonio finisce, le celeb reagiscono come tutti i comuni mortali. E alcune, magari a distanza di anni, hanno raccontato in ...