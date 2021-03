GP Bahrein, la Red Bull adesso fa paura (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo anni di dominio Mercedes, il GP del Bahrein di ieri ha dato la conferma che la musica è cambiata. La Red Bull è lì con il team tedesco e, molto probabilmente, se la giocherà fino alla fine. E con il Max Verstappen visto ieri in gara l’ottavo titolo mondiale di Hamilton non è più così scontato. Se dovessimo lasciar parlare solo i risultati, allora il podio del GP del Bahrein, primo appuntamento della stagione 2021 di F1, racconterebbe la solita storia. Hamilton trionfatore con Mercedes, seconda la Red Bull di Verstappen, terza l’altra Mercedes di Bottas. L’analisi della gara invece parla chiaro: la Mercedes ha vinto, ma non è più la macchina da battere e sarebbe arrivata seconda se Max Verstappen, a due giri dalla fine, non fosse stato costretto a restituire la posizione al pilota inglese. GP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo anni di dominio Mercedes, il GP deldi ieri ha dato la conferma che la musica è cambiata. La Redè lì con il team tedesco e, molto probabilmente, se la giocherà fino alla fine. E con il Max Verstappen visto ieri in gara l’ottavo titolo mondiale di Hamilton non è più così scontato. Se dovessimo lasciar parlare solo i risultati, allora il podio del GP del, primo appuntamento della stagione 2021 di F1, racconterebbe la solita storia. Hamilton trionfatore con Mercedes, seconda la Reddi Verstappen, terza l’altra Mercedes di Bottas. L’analisi della gara invece parla chiaro: la Mercedes ha vinto, ma non è più la macchina da battere e sarebbe arrivata seconda se Max Verstappen, a due giri dalla fine, non fosse stato costretto a restituire la posizione al pilota inglese. GP ...

