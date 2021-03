Gnabry sempre più trascinatore della Germania Per l’attaccante 15 gol in 19 partite

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il voltonuovache cerca un cambio generazionale, è quello di Serge, attaccante classe 1995 del Bayern Monaco. Il tedesco è l’uomo in piùNationalmannschaft, avendo segnato 15 gol nelle 19 gare disputate con la sua Nazionale. Gnapry è stato il capocannoniere dei teutonici nelle qualificazioni agli Europei, segnando 9 gol e anche nella Nations League, pur non brillando, lasi era affidata alle reti deldel Bayern. Nelle 15 reti messe a referto con la Nazionale, perci sono anche due triplette, di cui una all’esordio assoluto in Nazionale nella vittoria con San Marino datata 2018. L’ultimo gol ieri sera, in casaRomania, che ha consentito a Low di venire a capo di una trasferta ...

Decide la contesa Serge, sottoporta su splendido invito dalla destra da parte di Kai Havertz. Tedeschi in cima al gruppo J, proprio con gli armeni, a 6 punti.a proposito di attaccanti ...... ora l'Italia! NITA TIENE A GALLA I SUOI Al quarto d'ora del secondo tempo la Germania èin ... otto minuti più tardiva per la doppietta ma anche lui trova l'opposizione del guardiapali ...“Con me, Serge Gnabry gioca sempre”, aveva dichiarato Joachim Löw, allenatore della Germania, un paio d’anni fa. Il Bundestrainer è sempre stato uno dei sostenitori più accaniti del classe 1995, tanto ...In casa Germania, la rincorsa al Qatar non perde vigore. Strapazzata l’Islanda all’esordio, gli uomini di Löw hanno concesso l’immediato bis in Romania, dove, nella sostanza, le parate di Nita sono va ...