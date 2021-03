Ex di Giulia Salemi mette in guardia Pierpaolo Pretelli: “Userà anche te!” (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo le precedenti ospitate a Live Non è la d’Urso e la successiva replica di Giulia Salemi, il suo ex, lo spagnolo Abraham Garcia torna alla carica e lancia addirittura un vero e proprio avvertimento a Pierpaolo Pretelli. Mentre la storia d’amore dei Prelemi procede incontrastata, ecco che arriva un piccolo ostacolo che potrebbe mettere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo le precedenti ospitate a Live Non è la d’Urso e la successiva replica di, il suo ex, lo spagnolo Abraham Garcia torna alla carica e lancia addirittura un vero e proprio avvertimento a. Mentre la storia d’amore dei Prelemi procede incontrastata, ecco che arriva un piccolo ostacolo che potrebbere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - _prelemi__ : A Giulia Salemi non piace questo elemento #prelemi #nazionalecantanti - prelemistan : giulia salemi in questo momento non riesco a fare altro se non invidiarti #prelemi - DomenicoIppol20 : #daylia voi siete molto belli e molto complici. Dayane Mello farà una scappata per il compleanno di Giulia Salemi. Voletevi sempre bene. - musiclover_blu : RT @brookesbellarke: deve essere dura entrare al gf essendo amico di giulia salemi ed uscirne essendo amico di andrea zelletta -