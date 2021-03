Cracolici tra i 100 latitanti più pericolosi | nell' elenco dei 30 anche due siciliani e due calabresi

(Di lunedì 29 marzo 2021) In Italia, l'deidi massimatà è una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca deipiù(GIIRL) della Direzione centrale della...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cracolici tra

il Fatto Nisseno

... poi eletto al Senato della Repubblicale fila di Forza Italia. La richiesta di rinvio a ... 48 anni, di Monterosso Calabro; Francesco Cosmano , 33 anni, di Filadelfia; Alfredo, 34 anni, ...gli indagati per cui è stato chiesto il processo, infatti, figuranogli altri gli ... 48 anni, di Monterosso Calabro; Francesco Cosmano, 33 anni, di Filadelfia; Alfredo, 34 anni, di ...In Italia, l' elenco dei latitanti di massima pericolosità è una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti più ...In aula si discutevano le modifiche, proposte dalla deputata Giusy Savarino, dell'organismo che si occupa di rilasciare le autorizzazioni ai progetti. A fare discutere nelle ultime settimane il rischi ...